Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Hoewel steeds meer pensioengerechtigden in alle economische sectoren blijven doorwerken, blijft een groot deel van het arbeidspotentieel onder gepensioneerden onbenut. Naar schatting staan ruim 250.000 volledig gepensioneerden klaar om de arbeidsmarkt te betreden, terwijl 236.000 pensioengerechtigden nu al werkzaam zijn. Werkgevers dienen het voortouw te nemen om dit potentieel te benutten, concludeert ABN AMRO in een rapport dat woensdag is gepubliceerd.

Werkgevers kunnen passend werk bieden aan gepensioneerden en het gesprek over doorwerken al ruim vóór de AOW-leeftijd voeren. Doorwerken in deeltijd moet integraal onderdeel worden van het HR-beleid met een geleidelijke uitfasering van het werk na de AOW-leeftijd. Bovendien is doorwerken fiscaal aantrekkelijk, zowel voor werkgevers als werknemers, omdat de belastingdruk na pensionering veel lager is. Daarnaast is loondoorbetaling bij ziekte voor AOW’ers teruggebracht tot zes weken in plaats van twee jaar.

Aantal doorwerkende 67-plussers is sinds 2013 ruim verdubbeld

In het afgelopen decennium is de arbeidsdeelname van pensioengerechtigden spectaculair gestegen. Zo is de arbeidsparticipatie van 67-plussers toegenomen van 8 procent in 2013 naar 12,5 procent in 2023. In absolute aantallen is deze groep arbeidskrachten zelfs ruim verdubbeld: van 118.000 naar 236.000. Hiervan is een kwart toe te schijven aan vergrijzing, het resterende deel komt voort uit de grotere arbeidsdeelname van deze groep.

Met het aantal werkzame ouderen is Nederland in de afgelopen jaren vanuit de achterhoede opgeklommen naar de voorhoede in Europa, vlak achter Zwitserland en Zweden. Overheidsbeleid heeft hierbij een grote rol gespeeld, waaronder de verhoging van de AOW-leeftijd en de afschaffing van VUT-regelingen. 65-plussers zijn relatief sterk vertegenwoordigd in de landbouw en in transport en logistiek. In de komende tien jaar verwacht ABN AMRO een stijging van het aantal werkzame gepensioneerden. Zo zijn huidige en toekomstige gepensioneerden bijvoorbeeld gezonder en vitaler dan de generaties ervoor.