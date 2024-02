BrightPensioen is B Corp gecertificeerd

BrightPensioen mag zich vanaf woensdag B Corp noemen. De B in B Corp staat voor 'benefit for all'. De B Corp-community bestaat uit bedrijven die zich actief inzetten ten goede van mensen, leefgemeenschappen en de planeet. Een B Corp moet voldoen aan hoge, geverifieerde normen op het gebied van sociale- en milieu-impact, accountability en transparantie.

Om B Corp te worden moet een onderneming bijna tweehonderd vragen beantwoorden op de onderdelen governance, medewerkers, community, milieu en klanten. Minimaal tachtig punten zijn nodig om het certificaat te behalen. De maximale score is tweehonderd punten. BrightPensioen haalde een score van 96.3, er is dus ook ruimte voor verbetering. Dat is precies wat B Corp beoogt, aanzetten om het steeds beter te doen.

Belangrijk speerpunt

Sjaak Zonneveld, directeur BrightPensioen: “Dat ‘benefit for all’ zit in ons DNA. Sinds de start van BrightPensioen is duurzaamheid een belangrijk speerpunt. We beleggen duurzaam en publiceerden in 2022 als eerste financiële dienstverlener met pensioenoplossingen een duurzaamheidsverslag. Het is onze ambitie om de meest duurzame aanbieder van individueel aanvullend pensioen te zijn. We zijn ook enkele jaren een social enterprise. We hebben geen winstmaximalisatie als doel en door een coöperatief model hebben onze leden zeggenschap. We zijn heel blij dat we zijn toegetreden tot een bijzondere community van bedrijven die het goed voorhebben met de wereld en dat vervlechten in hun bedrijfsvoering.”

Tessa van Soest, directeur B Lab Benelux: “Als B Corp schaart BrightPensioen zich tussen bedrijven die een wereldwijde beweging leiden naar een inclusieve, rechtvaardige en regeneratieve economie. We verwelkomen BrightPensioen dan ook graag.”

Op dit moment mogen meer dan 8.000 bedrijven wereldwijd, waarvan 360 in de Benelux, zich B Corp noemen. Een greep uit Nederlandse B Corps: Triodos Bank, Swapfiets, Tony Chocolonely, Fairphone, Auping, The Good Roll, Johnny Cashew, Dopper, Moyee Coffee en Seepje.