Nationale-Nederlanden benoemt Kaya de Lange tot ceo BeFrank

Nationale-Nederlanden benoemt per 1 maart Kaya de Lange (37) tot ceo van BeFrank, de premiepensioeninstelling van NN Group. Zij volgt hiermee Sebastiaan van den Dries op die onlangs is benoemd tot ceo van AZL.

De Lange vormt samen met Jan Hein Rhebergen en Sam Knabben de directie van BeFrank. BeFrank bedient circa 1.200 werkgevers in Nederland met totaal 350.000 werknemers en een beheerd vermogen van acht miljard euro.

De Lange was de afgelopen drie jaren als senior manager ING Insurance NL verantwoordelijk voor de ING Verzekeringen die verzorgd worden door Nationale-Nederlanden. Vanaf 2016 was ze vier jaar lang head of health insurance voor Ohra en Nationale-Nederlanden. Bij Delta Lloyd was ze teammanager Pensions Key Accounts.

Brede ervaring

Gerard van Rooijen, directeur Nationale-Nederlanden Pensioen: "Ik ben blij dat we binnen ons bedrijf een ervaren manager hebben kunnen vinden die de strategische positie van BeFrank vanuit ons pensioenbedrijf verder kan vormgeven. De Wet toekomst pensioenen (Wtp) vergt een nieuwe dynamiek die BeFrank reeds in de praktijk brengt. Met de brede ervaring van Kaya bestendigen we dit voor de toekomst. Ik wens Kaya succes toe als CEO van BeFrank en ik wil Sebastiaan bedanken voor zijn bijdrage aan het succes van BeFrank."