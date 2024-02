Veel meer mensen bezoeken website financieel hulpplatform Geldfit

Meer mensen dan ooit bezochten vorig jaar de website van het financieel hulpplatform Geldfit. Ze zochten daar met name naar informatie over de energietoeslag en het Tijdelijk Noodfonds Energie, meldt het initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute, wat weer een samenwerkingsverband is van gemeenten, bedrijven en andere instellingen om mensen met zorgen over schulden te helpen.