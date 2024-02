AFM slaat kleinere advieskantoren over bij tweede evaluatie beloningsbeleid

AFM en DNB gaan voor de tweede keer peilen hoe het staat met de naleving van het bonusplafond bij financieel dienstverleners. In tegenstelling tot de vorige keer komen daarbij alleen de 300 bedrijven met de meeste fte's in het vizier.

De AFM en DNB houden dit jaar namens het ministerie van Financiën voor de tweede maal een evaluatie van de effecten van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) op de ontwikkeling van beloningen in de sector. De eerste evaluatie is in 2018 uitgevoerd, maar die leverde toen volgens toenmalig minister Hoekstra te weinig informatie op om conclusies te trekken over de ontwikkeling van beloningen in de financiële sector. Ook viel er toen nog weinig te zeggen over het effect van de wet op de vestiging van banken en arbeidsmobiliteit.

Misbruik op beperkte schaal

Die boodschap heeft de AFM afgelopen maand weer meegegeven bij de uitnodiging om (op vrijwillige basis) een vragenlijst in te vullen. Maar aan de Tweede Kamer liet Hoekstra in 2018 weten dat banken en verzekeraars de mogelijkheden misbruiken om personeel dat niet onder de cao valt meer dan 20 procent bonus uit te keren. Zo zouden uitzonderingen worden gemaakt voor medewerkers die belangrijke risicoafwegingen maken of direct klantcontact hebben. Bij verzekeraars zou 0,1 procent van het personeel ten onrechte als uitzonderingsgeval worden bestempeld. Het in Europees perspectief krappe bonusplafond van 20 procent leek het vestigingsklimaat in de financiële sector nog niet in gevaar te brengen.

Uit de evaluatie bleek verder dat vooral voor adviseurs in de buitendienst de uitzondering op het bonusplafond werd toegepast: dat was in 40 procent van de gevallen. Met name de status van freelancers was onduidelijk voor financieel dienstverleners.

Nauwelijks misbruik, toch aanscherping

Ondanks de volgens Hoekstra onvoldoende duidelijke aanwijzingen uit de eerste evaluatie is de Wbfo met ingang van 1 januari vorig jaar verder aangescherpt met de invoering van de Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbfo). Die schrijft onder meer voor dat afwijken van het bonusplafond voor niet-cao-medewerkers niet meer mag voor personen die een interne controlefunctie verrichten of zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan consumenten. Onder die laatste groep vallen bijvoorbeeld ook medewerkers die bij execution only de werking van een product uitleggen of medewerkers die polissen opmaken. Van een hoge bonus kan immers de perverse prikkel uitgaan om een product toch te verkopen, ook al is dat niet in het belang van de klant.

Bovendien moeten financiële ondernemingen voortaan altijd jaarlijks aan AFM en DNB toelichten voor wie en waarom zij een uitzondering maken. Er geldt overigens een overgangsperiode tot begin 2024 voor mensen die op 1 januari 2023 al in dienst waren.

Duizenden partijen blijven buiten beeld

Afgelopen maand is de tweede evaluatie van de Wbfo gestart. Daarin staan net als de vorige keer de vragen centraal welk effect de Wbfo heeft op de ontwikkeling van beloningen in de financiële sector en welk effect de wet heeft op de concurrentiepositie van financiële ondernemingen en op het vestigingsklimaat. De vragen hebben betrekking op de jaren 2019 en 2022. Interessant punt is dat de evaluatie zich beperkt tot de grootste financieel dienstverleners van het land, gemeten in fte. In 2018 zijn in totaal 41 banken, 113 verzekeraars en 6.881 bemiddelaars/adviseurs bevraagd, nu gaat het om een veel kleiner aantal.

De AFM laat desgevraagd weten dat de evaluatie in handen is van het ministerie van Financiën. “De AFM en DNB zijn gevraagd om een vragenlijst uit te sturen om gegevens te verzamelen. In de vragenlijst staan vragen centraal over de toekenning en hoogte van variabele beloningen en het gebruik van uitzonderingsgronden op de maximaal toegestane variabele beloning.” De AFM heeft op 1 februari de vragenlijst verstuurd naar financieel dienstverleners en beleggingsondernemingen, DNB zal op een later moment de vragenlijst sturen naar banken en verzekeraars.

Maar wie krijgen de lijst? “De vragenlijst voor financieel dienstverleners gaat naar 300 ondernemingen met het hoogste aantal fte’s in dienst. Deze groep is geselecteerd op basis van ons risicogestuurd toezicht en de verwachting dat bij deze groep van 300 ondernemingen de impact van de Wbfo het meest aanwezig is.”

Meer gedetailleerde eisen voor beleggingsondernemingen

Bij beleggingsondernemingen is aansluiting gezocht bij de onderverdeling in de Investment Firm Directive (IFD) en de Investment Firm Regulation (IFR), in categorie II en categorie III beleggingsondernemingen. "Beleggingsondernemingen uit categorie II betreffen de middelgrote beleggingsondernemingen. Voor deze categorie ondernemingen gelden op basis van enkele criteria meer gedetailleerde eisen op het gebied van belonings- en governancebepalingen. Op dezelfde manier is er bij de selectie van de beleggingsondernemingen voor gekozen om op basis van proportionaliteit alleen de middelgrote beleggingsondernemingen uit te kiezen en niet de kleinere beleggingsondernemingen uit categorie III. Handelaren voor eigen rekening worden niet meegenomen in de uitvraag omdat voor die ondernemingen een uitzondering op de bonuscap geldt. Wij hebben de vragenlijst naar 57 beleggingsondernemingen gestuurd."

Keuze financieel dienstverleners

De samenstelling van de groep voor financieel dienstverleners en beleggingsondernemingen is in overleg met onderzoeksbureau SEO gekozen. Dat gaat ook namens Financiën de evaluatie van de Wbfo uitvoeren. Voordat die is afgerond, wil het bureau geen inzicht geven in de reden om kleinere kantoren niet meer te bevragen: "Aangezien het onderzoek nog loopt, kan ik u geen verdere mededelingen doen over methodologische keuzes. Daarvoor verwijs ik u naar ons rapport, dat na afronding gepubliceerd zal worden", is het enige wat een van de onderzoekers wil melden.