Koppeling databestanden ontmaskert netwerken van opzettelijke autobotsingen

Opzettelijk botsingen tussen auto's veroorzaken om zo een lucratieve schadevergoeding van de verzekeraar op te strijken krijgt als fenomeen een stevige aanpak. De Vereniging voor bestrijding Voertuigcriminaliteit (VbV) heeft een database en software gereed om geënsceneerde aanrijdingen te onderscheiden van bona fide schadeclaims. Verzekeraars kunnen ermee aan de slag.

Het digitale instrument van de VbV betreft software die gegevens uit databases koppelt. Het maakt onder meer gebruik van de data die verzekeraars al invoeren in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Verzekeraars die hierin deel willen nemen bepalen ook de effectiviteit; deze hangt af van de hoeveelheid gegevens die zij invoeren en vanuit welke bronnen. Ze kunnen per direct instappen door een convenant te sluiten met het VbV, ter borging van persoonsgegevens.

Nu is het vaak nog een gelukstreffer als een verzekeraar een patroon ontdekt”

Robert Smitskamp, manager Handhaving & Toezicht bij de VbV, zegt dat de VbV als een door de verzekeraars gefinancierde vereniging de taak heeft opgepakt om dit instrument de verzekeraar te ontlasten. Grote verzekeraars zoals Nationale-Nederlanden, ASR en Interpolis krijgen elk jaar honderdduizenden claims binnen van autoschade en laten daar noodzakelijkerwijs een standaardcheck op los, eventueel via een expert die de schade opneemt. Smitskamp: “Een fraudeur die niet te hoog claimt, is in de regel niet verdacht; hij is onzichtbaar tussen de vele claims per jaar.”

Oproep om zoveel mogelijk te registreren

Wanneer verzekeraars fraude vermoeden gaat het vaak om dezelfde namen, adressen, locaties of tijdstippen. Een bekend waarschuwingssignaal is een aanrijding op een industrieterrein in het holst van de nacht, eventueel met een huurauto. Smitskamp pleit ervoor dat verzekeraars ook de bij het complot betrokken tegenpartij in het CIS registreert. Evenals eventuele getuigen. “Dan heb je een heel compleet beeld en verloopt de detectie beter via de software. Nu is het vaak nog een gelukstreffer als een verzekeraar een patroon ontdekt.” De tegenpartij blijft hier buiten beeld, zegt Smitskamp, terwijl fraude door opzettelijke aanrijdingen zich juist kenmerkt door een afspraak tussen beide partijen om een botsing in scene te zetten.

Er zijn ook tussenpersonen die meewerken aan het geven van een valse voorstelling van zaken”

Software brengt criminele netwerken in beeld

Inmiddels heeft de koppeling van de gegevens via de software en de databases bij de VbV aan het licht gebracht dat de opzettelijke aanrijdingen ook in netwerkverbanden plaatsvinden. Deze bestaan de laatste jaren uit autohandelaren, garages, schadebedrijven en sloperijen die betrokken zijn bij de valse schadeclaims door aanrijdingen. In het AD betitelde de VbV de netwerken rond opzetaanrijdingen als een vorm van ‘georganiseerde misdaad.

Analyse ook hulpmiddel voor intermediair

Ook intermediairs kunnen in het complot zitten, bevestigt Smitskamp. “Er zijn tussenpersonen die toch meewerken aan het geven van een valse voorstelling van zaken.” Maar het mes snijdt aan twee kanten. De nieuwe tools van de VbV kunnen voor financieel adviseurs een hulpmiddel zijn. Zo ook instructies vanuit de verzekeraars over de signalen waar adviseurs op kunnen letten. Het gaat om het beeld van de klant en zaken als het juist invullen van het schadeformulier.