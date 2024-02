Vereende: 'Beperking van 20 mensen op praalwagen voorkomt onverzekerbaarheid'

De tijd van 'iedereen en zijn moeder' op de praalwagen is voorbij: verzekeraar de Vereende beperkt het aantal mensen op de carnavalswagens tot maximaal twintig. Hoewel in 2023 al aangekondigd, zagen lang niet alle carnavalsvereniging dit aankomen. Dát snapt Bert Sonneveld van de Vereende nog wel. Maar kom bij hem niet aan met dat de Vereende streng is geworden. "Het zijn lage premies gezien het risico: dat willen we zo houden."