Autoverzekering in anderhalf jaar ruim 9 procent duurder

Automobilisten betalen nu flink meer voor hun autoverzekering dan anderhalf jaar geleden. In juni 2022 was de gemiddelde premie voor een autoverzekering nog 81,50 euro per maand. Deze maand komt deze uit op 88,84 euro. Zo blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl.