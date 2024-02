Jaarruimte berekenen? Vertrouw niet blind op de software

Het nieuwe fiscale jaar is begonnen en er bieden zich weer tal van nieuwe mogelijkheden aan. Zo zou je een lijfrentepremie kunnen storten in een lijfrenteverzekering om daarmee een extra aftrekpost te creëren. Handig is het dan om vooraf een berekening van de aftrekruimte te (laten) maken. Om je daarbij te ontzorgen, is door diverse bedrijven software ontwikkeld. Daarin moeten dan de juiste wettelijke uitgangspunten zijn verwerkt. Helaas is dat niet altijd het geval. Wat zijn de grenzen?