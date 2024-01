Monshouwer (ZLM): 'Risico's van EV's voorheen te defensief ingeschat'

ZLM geeft bezitters van een elektrische auto sinds begin dit jaar een aparte verzekering. Althans, zo leek het. Want volgens directeur Oscar Monshouwer is er behalve de premiestaffel en wat aanvullende voorwaarden niet zoveel veranderd. Dat veel eigenaren van een EV nu een lagere premie zien, komt volgens Monshouwer omdat ZLM in het verleden te conservatief was met het inschatten van de risico's. Vijf vragen.