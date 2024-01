Brand bij het Verbond

Heb je brandschade als brancheorganisatie van brandverzekeraars, dan zijn de grappen natuurlijk niet van de lucht. "Je bent toch wel goed verzekerd hè?" is de meestgehoorde. De opmerking: "Uh, we doen toch jaarlijks een publiekscampagne om aandacht te vragen voor brandpreventie?" was ook vrij snedig. Lekker.