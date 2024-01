Opslag aflossingsvrije hypotheek 'makkelijke manier om meer rendement te boeken'

Bij veel geldverstrekkers ligt de opslag voor aflossingsvrije hypotheken tussen de 0,1 en 0,15 procent. Het goede nieuws is dat die opslag een stuk lager is dan vijf jaar geleden. Het slechte nieuws is dat vijf jaar geleden nog 45 procent van de geldverstrekkers geen renteopslag hanteerde voor aflossingsvrije hypotheken. Dat schrijft Oscar Noorlag, compliance officer bij de Van Bruggen Adviesgroep, in een nieuwsbrief van de hypotheekadviseur.