CBS ziet huizenprijzen stijgen na tien maanden daling

Koophuizen zijn afgelopen maand voor het eerst in bijna een jaar tijd weer duurder geworden ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster ging het om een stijging van 1,6 procent vergeleken met december 2022, wat de eerste stijging op jaarbasis is sinds januari vorig jaar. In november waren woningen nog een kleine 1 procent goedkoper dan een jaar eerder.