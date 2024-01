Merendeel van de ondernemers is onverzekerd bij ziekte

Het grootste deel van de Nederlandse ondernemers is niet verzekerd tegen inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ook kan 52 procent het niet langer dan drie maanden uithouden zonder inkomen. Dat staat in de Kleinbedrijf (KB) Index, een onderzoek van de Hogeschool Utrecht, microfinancier Qredits en ondernemersvereniging Ondernemend Nederland (ONL).