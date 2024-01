Hof: vegagehaktballetje valt toch onder vleesindustrie

Like Meat, producent van plantaardige vleesvervangers, moet zich tegen wil en dank aansluiten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de vleesindustrie, zo heeft het Haagse gerechtshof bepaald. Dat een gehaktballetje alleen een gehaktballetje mag heten als er vlees in zit, is inmiddels achterhaald. Daarmee valt het bedrijf onder de werkingssfeer van het pensioenfonds. Het hof fluit met het oordeel de kantonrechter terug. Die had voor zijn eerdere uitspraak een woordenboek uit 1992 geraadpleegd.