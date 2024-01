Huizenkopers in Noord-Holland vragen de hoogste hypotheken aan

In 2023 hebben huizenkopers in Laren, zowel starters als doorstromers, gemiddeld de hoogste hypotheek aangevraagd om hun woning te financieren. Dat en meer blijkt uit het overzicht van de gemiddelde aangevraagde hypotheek per gemeente, dat De Hypotheekshop samenstelde op basis van de cijfers van HDN over 2023.