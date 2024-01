Schouten gaat pensioenwens NSC hoe dan ook niet uitvoeren

Demissionair pensioenminister Carola Schouten gaat het plan van Nieuw Sociaal Contract om op een andere manier over te gaan op het nieuwe pensioenstelsel hoe dan ook niet uitvoeren. NSC diende hiertoe een voorstel in dat mogelijk wel op een meerderheid kan rekenen in de Tweede Kamer. Maar de bewindsvrouw gaat ook dan geen werk maken van de motie, zei ze aan het eind van een debat over pensioenen.