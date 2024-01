Annemarie Rosebeek heeft een uitdaging: van 81 kantoren één Alpina maken

De ontstaansgeschiedenis van Alpina Group is stormachtig. Annemarie Rosebeek is er sinds een jaar cco en moet de salesorganisatie stroomlijnen. Niet eenvoudig. Haar eerste periode bij het intermediairbedrijf omschrijft ze als 'heerlijk hectisch'. Met AM blikt ze terug en kijkt ze vooruit naar de uitdagingen van een fusieorganisatie met meer dan honderd juridische entiteiten.