Tevredenheid adviseurs over geldverstrekkers neemt af

De tevredenheid onder hypotheekadviseurs over de afwikkeling van de meeste hypotheekdossiers blijft over het algemeen hoog. Echter, er is een duidelijke afname merkbaar gedurende het jaar 2023, die helaas in de eerste weken van het nieuwe jaar doorzet. Opvallend is dat de maand november de maand met de laagste tevredenheid is sinds de uitbraak van de coronapandemie begin 2020.