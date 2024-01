Aantal verkeersongevallen neemt toe

Het aantal ongelukken in het verkeer neemt toe. In 2022 ging het ruim 122.000 keer mis op de weg, een stijging van 6,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Wel zijn er grote lokale verschillen. Zo nam het aantal verkeersongevallen veel sterker toe in Zeeland (+10,9 procent) en Noord-Brabant (+10,4 procent), terwijl het aantal ongelukken in Flevoland juist iets afnam (-0,8 procent). Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van de meest recente data van politie en Rijkswaterstaat.