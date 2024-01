Verkoop nieuwbouwwoningen in derde kwartaal weer fors lager

Ook in het derde kwartaal van 2023 werden veel minder nieuwbouwwoningen verkocht. In juli, augustus en september kregen 3800 nieuwbouwwoningen een eigenaar, bijna 30 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).