Directeur DNB Nicole Stolk maakt overstap naar zorgsector

Nicole Stolk vertrekt als directielid bij De Nederlandsche Bank. Sinds 1 juli 2018 was zij als lid van de directie verantwoordelijk voor Resolutie en het Intern bedrijf. Aanvankelijk trad ze in 2016 in dienst bij DNB als secretaris-directeur. Stolk gaat met ingang van 15 april 2024 als bestuursvoorzitter leiding gaan geven aan het Albert Schweitzer ziekenhuis.