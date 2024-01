Positief oordeel EBA over toezicht op betalingsachterstanden bij hypotheken

De Europese autoriteit voor de bankensector EBA heeft een vergelijkend onderzoek gedaan onder zeven landen, naar de implementatie van de Europese Hypothekenrichtlijn over betalingsachterstanden. De aanleiding van deze 'peer review' was het huidige renteklimaat dat mogelijk risico's kan opleveren voor de betaalbaarheid van hypotheken. De Autoriteit Financiële Markten heeft op alle onderzochte onderdelen goed gescoord: 'fully compliant'. Bovendien wordt Nederland in het rapport een aantal keer als goed voorbeeld genoemd.