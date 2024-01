Van Dijk (MarshBerry) ziet nieuwe fase consolidatie: internationale overnames

Vlak voor het einde van het jaar sloeg Howden Insurance een grote slag in Nederland met de overname van VLC & Partners. Het maakt de Britse broker in één klap een top 10-speler in ons land. Volgens Marcel van Dijk, directeur van MarshBerry Nederland, is het de opmaat naar een nieuwe fase waarin internationale spelers zich nog nadrukkelijker zullen mengen in de intermediaire consolidatie.