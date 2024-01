'Ieder kuchje qua hypotheekaanvragen leidt tot paniek'; branche herkent dit niet

Het aantal hypotheekaanvragen zit weer in de lift. Hoe weten hypotheekverstrekkers deze toename te verwerken? Outsourcingpartijen hebben het in ieder geval weer drukker, wat in de ogen van bestuurder Michiel Koopman (Proud Experts) aantoont dat er vorig jaar te veel is gesneden in het personeelsbestand, met name in het flexibele deel. Vertraging ligt volgens hem op de loer. Echter, navraag in de branche leert dat men zich niet in dat beeld herkent.