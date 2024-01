Munich Re: zware stormen stuwden verzekeringsverliezen in 2023

Verzekeraars hebben vorig jaar 95 miljard dollar moeten uitkeren als gevolg van schade door natuurrampen. Dat meldt herverzekeraar Munich Re op basis van een marktanalyse. Dat bedrag is lager dan de 125 miljard dollar in 2022, maar is nog altijd bovengemiddeld hoog. Met name zware stormen in Noord-Amerika en Europa leken volgens Munich Re "verwoestender dan ooit".