Europa neemt financiële sector niet op in CSDDD-wetgeving

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben besloten alleen de zogeheten upstreamactiviteiten van de financiële sector op te nemen in het voorlopige akkoord over de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Het Verbond van Verzekeraars toont zich daar teleurgesteld over.