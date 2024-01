Dit zou elke klant moeten vragen die hypotheekadviseurs vergelijkt

We doen als adviseurs ons best om ons te onderscheiden. Een mooie website, goede informatie over het bedrijf en de diensten en natuurlijk veel reviews, het liefst allemaal met 5 sterren. Maar welke klant vergelijkt echt goed? Eigenlijk zou elke klant verplicht de Vergelijkingskaart moeten lezen voor hij de opdrachtbevestiging tekent.