Hypotheekrente daalt voor tiende week op rij

De vaste hypotheekrente daalt sinds eind oktober, al tien weken op rij. Dat constateert de Hypotheekshop in een analyse. In die periode is de middel(lange) rente vijf jaar vast met NHG het meest (-0,70 procentpunt) verlaagd. Maar ook de daling van de lange hypotheekrente dertig jaar vast met NHG nadert inmiddels de half procentpunt (-0,45 procentpunt).