Snel groeiend Nh1816 ontkomt dit jaar niet aan premiecorrectie

Nh1816 verrast zichzelf met het bereiken van de groeidoelstellingen. De huidige portefeuille doorbrak vorig jaar de grens van 500 miljoen euro premieomzet (532mln). Niet lang geleden dacht de verzekeraar die mijlpaal pas in 2025 te bereiken. De combined ratio (CR) is in 2023 wel iets gestegen, en zal waarschijnlijk op 91 procent uitkomen. Een premiecorrectie is daarom onvermijdelijk, verwacht senior manager Commercie Janwillem Swart.