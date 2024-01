Netspar: zwakte Wtp in kwaliteit data en invloed daarvan op invaren

Het succes van de Wet Toekomst Pensioenen hangt af van het behoud van maatschappelijk vertrouwen. De AOW en verplichtstelling zijn krachtige elementen die vertrouwen in het Nederlandse pensioensysteem genereren. Zwakte is de kwaliteit van beschikbare data en de invloed daarvan op het invaren. Dat schrijft Yves Stevens, professor sociaal recht aan de Universiteit van Leuven, in een whitepaper over dit onderwerp op de website van Netspar. Ook verwacht hij rechtszaken naar aanleiding van de invoering van de Wtp.