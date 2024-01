Pensioenfondsen staan er iets slechter voor door dalende rente

Het pensioenvermogen steeg weliswaar in 2023, maar toch staan de pensioenfondsen er begin 2024 iets minder goed voor dan een jaar geleden. De laatste twee maanden van 2023 lieten een forse daling van de rente zien, waardoor per saldo de dekkingsgraden in 2023 gedaald zijn. De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in 2023 gedaald van 117 naar 115 procent. Dat alles meldt Aon.