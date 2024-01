Knikkende knietjes na een ongeval? Rijangstcursus helpt Turien-klant weer op weg

Efficiënt een schade herstellen en uitbetalen is door verzekeraars tot kunst verheven. Maar voor verzekerden kunnen de gevolgen van een auto-ongeluk langer door blijven etteren. Bij Turien & Co daalde dat besef bijna per toeval in. Sinds vorig jaar vergoedt het bedrijf actief rijangstcursussen vanuit de SVI. Manager commercie Jan Hamburger en marketeer Marcel Kroon vertellen erover. "We merken dat mensen het waarderen."