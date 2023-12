Vakbondsleden kunnen zich uitspreken over voorstel cao Verzekeringsbedrijf 2024

Op dinsdag 19 december bereikten CNV, FNV, De Unie en het Verbond van Verzekeraars een akkoord over een nieuwe cao voor het verzekeringsbedrijf. Vakbondsleden kunnen tot in de tweede week van januari stemmen over dit voorstel.