Oliebollenbakker vet weinig bezig met verzekering. 'Vooral via het intermediair'

Ontzette luifels, gloeiend hete olie die in brand vliegt, gasflessen die ontploffen. De gemiddelde Nederlander denkt bij oliebollen alleen maar aan krenten, stukjes appels en wel of geen poedersuiker, maar bij OOM Verzekeringen zien (en dekken) ze ook de risico's die aan een oliebollenkraam zelf kleven. "Het gros van de verzekeringen voor oliebollenkramen loopt nog via het intermediair."