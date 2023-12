Eerste overname door Roso: 'We willen een one-stop-shop zijn voor alle klanten'

Roso Financiële Diensten BV, begonnen in 2022, gaat al uitbreiden. Het kantoor met een vestiging in Sittard neemt per 1 januari 2024 de volledige assurantieportefeuille van JSK Legal en Finance over. De portefeuille bestaat uit verzekerden bij VCN.