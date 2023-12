Minister: 'Nieuw stelsel maakt verhoging mogelijk voor 60 procent pensioenen'

Voor ongeveer zestig procent van de deelnemers is de verhoging van de pensioenen in 2024 mogelijk of kunnen de pensioenen meer verhoogd worden omdat gebruik is gemaakt van de versoepelde indexatieregels van het transitie-ftk of de indexatie-AMvB. Dat schreef minister Schouten vlak voor de Kerst in antwoord op Kamervragen.