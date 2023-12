Autobranden met oud en nieuw: Den Haag koploper

Het is de grote angst van iedere autobezitter: de bolide in vuur en vlam zien opgaan. De kans hierop is het grootst met de jaarwisseling. Waar je vooral uit moeten kijken is in de stad Den Haag. Bijna één op de tien auto's die met oud en nieuw in brand opgaan is in Den Haag. Daarna volgt de stad Utrecht met 8,5 procent van alle autobranden. Dit blijkt uit een analyse van Independer op basis van cijfers van de brandweer.