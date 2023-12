Van Bruggen: 'woningprijzen stijgen door in 2024'

Van Bruggen Adviesgroep verwacht dat in 2024 minder bestaande woningen verkocht worden dan in 2023. "De woningprijzen stijgen naar onze verwachting door in 2024", zegt compliance officer Oscar Noorlag. Ook de leencapaciteit neemt volgens hem toe in 2024.