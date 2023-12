Jetten neemt taken Kaag waar als minister van Financiën

Formeel neemt D66-leider en klimaatminister Rob Jetten de taken van Sigrid Kaag als minister van Financiën waar tot een opvolger is gevonden. Hij wordt ook vicepremier. Het werk op Financiën wordt in de praktijk gedaan door staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij, maakte premier Mark Rutte duidelijk.