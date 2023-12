Bosma (BHB Dullemond): Vergrijzing intermediair remt innovatie en verduurzaming

De gemiddelde eigenaar van een onderneming in de financiële dienstverlening is wit, man en ouder dan 57 jaar, blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel. Daarmee is de assurantiemarkt de sector met de oudste ondernemers. Met onderwerpen als AI, duurzaamheid en diversiteit hoog op de agenda is dat zorgwekkend vindt Edwin Bosma, managing partner bij het fusie- en overnamekantoor BHB Dullemond.