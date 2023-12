Alpina: 'Vraag en aanbod woningen sluiten niet op elkaar aan'

Huizen staan in het derde kwartaal van 2023 gemiddeld 84 dagen te koop. Dat is een stijging van 71,8 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van Alpina van de NVM-woningmarktcijfers en cijfers van NVM-dochter brainbay. Daarnaast kost een gemiddeld huis nu 425.000 euro. Vorig jaar was dat 397.000 euro.