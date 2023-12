Groene Hypotheekadviseurs wil uitbreiden: 'Bereiken grens van wat we aankunnen'

Al sinds 2000 is De Groene Hypotheekadviseurs bezig om een duurzame invulling te geven aan het hypotheekadvies. De huidige eigenaren Michael van Eenige en Marco Kempenk praten onder meer over het (prille) begin en de ambities die ze hebben met hun franchiseformule. En wat voor type adviseur daar níét op aansluit. "Te vaak zijn we beter op de hoogte van hun hypotheekproducten dan de eigen medewerkers."