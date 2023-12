De Goudse wil na VLC geen eigen adviesbedrijf meer: 'Strategisch niet passend'

De Goudse en VLC & Partners gaan uit elkaar. VLC krijgt met Howden een internationale eigenaar die de groei van het bedrijf kan voortzetten, terwijl De Goudse voor focus kiest. Bestuursvoorzitter Geert Bouwmeester en medebestuurder Robbert Prins leggen uit waarom De Goudse afscheid nam van het paradepaardje. "We willen niet geblokkeerd worden door het feit dat er veel kapitaal vastzit in een bedrijf dat strategisch niet meer passend is."