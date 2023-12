Renterisico te stevig afgedekt: Aegon compenseert klanten met variabel pensioen

Een aantal klanten van Aegon met een variabele pensioenuitkering zag dit jaar een teleurstellend lage uitkering gestort worden. Niet gek, want 2022 was geen geweldig beursjaar. Maar het opgebouwde pensioenkapitaal groeide ondanks het latere herstel van de aandelenkoersen niet noemenswaardig aan. Aegon zag dat zelf ook en concludeerde dat de renteafdekking voor een offensief beleggingsprofiel niet proportioneel was. Uiteindelijk heeft een onbekend aantal klanten een compensatie ontvangen van ongeveer 10 procent van hun totale pensioenpot.