DNB en Deltares: risico's overstroming lopen beperkt op

Als een overstroming nu zou plaatsvinden, schat De Nederlandsche Bank in in dat kredietrisico's van banken als gevolg van gebouwschade maar beperkt oplopen. De schade aan gebouwen met een hypotheek ligt tussen de 0,5 en 10 miljard euro, stelt DNB in een rapport dat het samen met wateronderzoeksinstituut Deltares opstelde.