Jongvolwassenen wonen vaker bij ouders dan 20 jaar geleden

Steeds meer twintigers blijven bij hun ouders wonen. Begin dit jaar woonde 46 procent van de jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar bij hun ouders in. Twintig jaar geleden was dit nog zo'n 39 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dit vooral door de invoering van het leenstelsel in 2015, waardoor minder studenten op kamers gingen.