AMtalent beheerst nieuwe rol intermediair: 'Ben een consultant voor de klant'

Het is een dag na het AMdiner als Adfiz-directeur Enno Wiertsema zijn hoofd om de hoek steekt. In een zaaltje van zijn kantoor in Amersfoort hebben negen toptalenten uit de financiële dienstverlening zich verzameld. Wiertsema drukt ze op het hart om vooral contact te houden. Als ze in de toekomst zelf op zo'n diner zijn, blijken connecties altijd waardevol. Zijn advies is ten overvloede. Deze generatie intermediairs is zelfbewust, zeer professioneel en bovenal niet gehinderd door foute kwalificaties uit het verleden.