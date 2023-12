Atradius: monetair beleid remt groei wereldeconomie tot halverwege 2024

De wereldeconomie is veerkrachtiger gebleken dan verwacht. Over 2023 wordt waarschijnlijk een groei van 2,6 procent gerealiseerd. De inflatie lijkt, mede door de dalende energieprijzen, in de belangrijkste ontwikkelde markten over haar hoogtepunt heen. Voor 2024 zijn de vooruitzichten echter minder gunstig en valt de groei naar verwachting terug naar 2,1 procent. Dat concludeert kredietverzekeraar Atradius in een economisch vooruitzicht.