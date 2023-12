Sportraad: verzekeraar moet meer doen om mensen te laten bewegen

Zorgverzekeraars moeten meer doen om mensen in beweging te krijgen, zegt de NLsportraad in een brief aan het kabinet. Volgens voorzitter Michael van Praag voltrekt zich door het gebrek aan beweging anders een "stille ramp", met alle gevolgen daarvan voor de zorg.